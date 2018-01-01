Ученые рассказали, как избежать агрессивных форм рака

Открытие после сложнейших исследований совершили американские ученые.

Больничная палата Reuters

Коллектив ученых, представляющий Висконсинский университет (город Мэдисон, США) после долгих исследований сумели найти белок под кодовым наименованием Munc13-4 – как бы помогающий раковым клеткам выделять экзосомы, которые стимулируют увеличение злокачественной опухоли. Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress и в отраслевом издании Journal of Cell Biology.

По данным исследователей, экзосомы − это микроскопические "пузырьки", построенные из липидной мембраны и молекул белков/рибонуклеиной кислоты. Именно они в большинстве случаев "перевозят" онкогены в соседние клетки, усиливая т.н. "пролиферацию". Кроме того, в экзосомах чаще всего содержатся сигнальные факторы, которые подавляют активацию иммунитета организма.

Кроме того, ученые выяснили, что кальций, которого обычного находится в агрессивных опухолях, "запускает" секрецию экзосом из клеток жесткой формы рака молочной железы. Такое положение вещений, в первую очередь, вызвано работой связывающего кальций Munc13-4. Он и другой белок — Rab11 — формируют особые мультивезикулярные тельца, содержащих экзосомы. Подавление их активности и делает клетку неспособной связывать кальций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США ученые нашли новый вид рака.

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