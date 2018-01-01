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Ученые рассказали, как можно достигнуть "мозгового оргазма"

Сегодня, 05:15

Естественно, открытие совершили овеянные легендами британские исследователи

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factroom
Коллектив исследователей из Университета Шеффилда (Великобритания) нашли звук, который наверняка провоцирует проявление автономной сенсорной меридиональной реакции (ASMR) или, в просторечии, "мозгового оргазма".

Соответствующее сообщение был опубликовано британским изданием Mirror. Согласно обнародованным данным, для создания звука привлекли женщину, которую попросили шумно облизывать специальные силиконовые насадки на студийном микрофоне. Ощущения "расслабления" мозга и остальные изменения в человеческом теле были зафиксированы специальными приборами.

Мозговой оргазм, по словам исследователей, проявляется в основном как ощущение приятного "покалывания" в затылке, постепенно спускающегося к шейному отделу./

Напомним,  ранее сообщалось о том, что ученые нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма.

 

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Теги:  
Великобритания, звук, мозговой оргазм, микрофон, женщина
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