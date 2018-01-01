Ученые рассказали, как можно достигнуть "мозгового оргазма"

Естественно, открытие совершили овеянные легендами британские исследователи
Соответствующее сообщение был опубликовано британским изданием Mirror. Согласно обнародованным данным, для создания звука привлекли женщину, которую попросили шумно облизывать специальные силиконовые насадки на студийном микрофоне. Ощущения "расслабления" мозга и остальные изменения в человеческом теле были зафиксированы специальными приборами.
Мозговой оргазм, по словам исследователей, проявляется в основном как ощущение приятного "покалывания" в затылке, постепенно спускающегося к шейному отделу./
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма.
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