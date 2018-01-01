Ученые рассказали, как наверняка распознать человека-эгоиста

Оказывается, самовлюбленного человека можно распознать сразу и чисто по внешности.

Самовлюбленный мужчина Nastroy

Команда ученых из Канады после длительных исследований выяснили, что внешность людей, страдающих нарциссизмом , имеет общую особенность — густые брови.

Результаты данного завершенного научного проекта были опубликованы в специализированном психологическом издании Journal of Рersonality.

По информации ученых, чрезмерно густые, ухоженные брови регулярно встречаются у грандиозных нарциссов (степень самолюбования, при которой люди склонны с презрением относиться к другим, постоянно пытаются демонстрировать собственное превосходство и отсутствие сочувствия к окружающим).

По словам участников проекта, Миранды Джакомини и Николаса Рула из университета Торонто (Канада), они собрали фотоснимки людей, которые позже проходили тесты на степень выраженности нарциссизма. Затем психологи вырезали из снимков брови и попросили независимых экспертов оценить их ухоженность и самобытность.

Далее результаты тестов сопоставлялись с заключением специалистов. Выяснилось, что чем гуще и шире брови у людей, тем более ярко выраженной формой нарциссизма они обладают.

Напомним, ранее ученые доказали, что одинокие женщины счастливее мужчин-холостяков.

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