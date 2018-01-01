Ученые объяснили, почему люди с возрастом хуже спят

Открытие совершила группа ученых из Кентского университета.

Delfi

Ученые из Кентского университета (Великобритания) выяснили, почему с возрастом людям становится все труднее и труднее засыпать и сохранять сон в ночное время.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Neurobiology of Aging.

После длительных наблюдений и экспериментов удалось выяснить, что с годами у млекопитающих снижается чувствительность к свету в супрахиазматическом ядре — части мозга, генерирующей циркадные ритмы и синхронизирующей работу "биологических часов" организма.

Ученые ставили опыты на мышах, сначала разбитых в группы по четыре, затем на каждой отдельно. "Молодым" было по одному-два месяца, "старым" — от 14 до 18 месяцев.

Оказалось, что у вторых в т.н. глутаматном рецепторе (НМДА-рецептор), используемом для передачи световой информации, в значительной степени снизилась возможность "перезапускать" циркадные ритмы сна. Как выяснили ученые, данное явление вызвано тем, что из-за возрастных структурных изменений в рецепторе он куда хуже реагирует насвет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, какую опасность таит длительный сон.