Ученые рассказали, как влияет белый хлеб на сексуальное влечение

Один из самых популярных продуктов, оказывается, оказывает на либидо весьма неоднозначное влияние.

Белый хлеб

Совместная группа ученых из США и Великобритании после долгих исследований обнаружили опасность для организма человека, которую несет с собой употребление в пищу белого хлеба.

Специалистам удалось выяснить, что регулярное "поедание" такого продукта подавляет сексуальное влечение. По словам ученых, компоненты белого хлеба, углеводы в первую очередь, прямо влияют на повышение уровня сахара в кровеносной системе. Затем идут всплески-подъемы уровня глюкозы в крови. Из-за подобных перепадов в организме люди и ощущают спад сексуального влечения. Ведь на плотские утехи требуются дополнительные траты энергии, а тело старается сохранить ее для исполнения жизненно важных функций.

Напомним, ранее ученые назвали наиболее полезный для здоровья человека хлеб.