Ученые рассказали, какая опасность подстерегает любящих смотреть телевизор мужчин

Любимое времяпрепровождение многих и многих мужчин, оказывается, не так уж и безобидно.

Мужчина у телевизора mylitta.ru

Специалисты из Международного агентства по исследованию рака (IARC) считают, что "посиделки" за телевизором более четырех часов в сутки вызывает 35%-ное увеличение угрозы развития рака кишечника у мужчин.

Специалисты из иссследовательской группы руководствовались данными, полученными в результате наблюдений за 430 тысячами человек, сообщает британское издание Independent.

"Просмотр телевизора провоцирует частое курение, употребление спиртных, а также увеличивает число перекусов. А эти факторы, в свою очередь, повышают риск развития рака кишечника. Например, избыточный жир может иметь влияние на уровень гормонов и других химических веществ, воздействующих на рост клеток, и тем самым спровоцировать онкологию, - заявил доктор Нил Мерфи из IARC.

"Любопытно, что только мужчины, часто смотревшие телевизор, имели повышенный риск рака кишечника. У женщин такой связи не обнаружено. Вероятно, это может быть связано с тем, что у мужчин во время просмотра телевизора "обостряются" вредные привычки, - пояснила другой представитель исследовательской группы, профессор Линда Болд.

Напомним, ранее ученые установили, употребление каких соков поможет мужчинам решить проблемы с сексом.