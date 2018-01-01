Ученые рассказали, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего

Основанием для такого исследования стал опрос американских девушек и женщин.

Pink

В США группа медиков-сексологов установили путем опроса женщин, какие именно ошибки в сексе допускают их партнеры-мужчины.

Как сообщается в специализированных СМИ, сильнее всего девушек и женщин нервирует постоянное стремление "сильного пола" склонить их к оральному удовлетворению –порой едва ли не силой притягивая дамские головы к своему члену или "болтая" им возле ртов.

Кроме того, "прекрасный пол" зачастую крайне недоволен отсутствием со стороны мужчин интереса к их удовлетворению и различным "приятным" интимным играм. Также "дамы" предпочитают, когда все планируемые сексуальные эксперименты мужчина оговаривают заранее.

Напомним, ранее ученые объяснили женщинам, почему сексом лучше заниматься в носках.

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