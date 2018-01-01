Ученые рассказали, какие соки помогут мужчинам решить проблемы с сексом

Новые результаты исследований можно выразить короткой фразой - "Не "Виагрой" единой".

Объединенная группа ученых в результате длительных исследований выяснила, что всерьез усилить у мужчин потенцию и сексуальную силу поможет регулярное употребление трех соков.

Как заявляют исследователи, каждодневное "вливание" в себя натурального сока из зерен граната, тыквенного сока и свекольного, действуют на мужской организм лишь немногим хуже, чем легендарный мужской препарат "Виагра".

По мнению ученых, ситуация состоит в том, что вышеуказанные овощные соки, а также сок из граната - сами по себе отличное средство для профилактики заболеваний мужской мочеполовой системы. Кроме того, все эти соки при регулярном употреблении способны оказать серьезную помощь в лечении простатита.

Напомним, ранее ученые выясннили, как во время секса работают женский и мужской мозги.