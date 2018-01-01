Ученые рассказали, когда лучше всего заниматься сексом ради зачатия детей

Строчку из известного рок-шлягера - "Люди ночами делают новых людей" швейцарские ученые подвергли сильному сомнению.
Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Daily Mail. Согласно обнародованным данным, благоприятен для зачатия период раннего утра − до 07.30, причем только в весенние месяцы. По словам ученых, именно тогда как женский, так и мужской организмы наиболее восприимчивы к размножению.
В исследованиях были использованы данные, собраные медиками-экспертами из Университетской клиники Цюриха. Они провели анализ генетического материала 7968 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, которые лечились от бесплодия.
По словам руководителя проекта, доктора Бригитт Линер, в ходе исследования также был замечен тот факт, что в летний период вероятность зачатия детей снижается в несколько раз.
Напомним, ранее ученые рассказали о том, чего нельзя есть и пить перед сексом, а также о том, в какое время занятия интимом приносят значительный вред здоровью.
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