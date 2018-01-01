Ученые рассказали, кто из супругов виноват на проблемы с сексом в браке

Оказывается, стереотип, сложившийся вокруг "недолюба" мужа и жены, достаточно далек от истины.

Американские ученые пришли к выводу, что, вопреки давно сложившемуся и закрепившемуся стереотипу, мужчины в браке с течением времени все реже и реже испытывают сексуальное желание , чем женщины.

Такое сообщение было опубликовано в специализированном издании Journal of Sex Research. Согласно обнародованным данным, ученые из Университета штата Кентукки проанализировали множество информации о сексуальных отношениях в браке.

Как оказалось, мужчины регулярно чувствуют давление со стороны своих жен и потому занимаются сексом, желая этого в наименьшей степени. Кроме того, они регулярно переживают о возможных проблемах с эрекцией либо о проблемах с удовольствием от интима.

Также мужчинам, как и женщинам, оказывается, очень важна эмоциональная связь с партнершей — те их них, которые страдали от недостатка такой связи, испытывали желание заниматься сексом реже.

"Предположение о том, что мужчины в отношениях чаще хотят секса, чем женщины, не подтверждается данными исследований", — заявили кентуккийские ученые.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жительница Великобритании требует у попавшегося на связи с путаной мужа платы за секс.

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