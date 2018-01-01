Ученые рассказали, кто из супругов виноват на проблемы с сексом в браке

Оказывается, стереотип, сложившийся вокруг "недолюба" мужа и жены, достаточно далек от истины.
Такое сообщение было опубликовано в специализированном издании Journal of Sex Research. Согласно обнародованным данным, ученые из Университета штата Кентукки проанализировали множество информации о сексуальных отношениях в браке.
Как оказалось, мужчины регулярно чувствуют давление со стороны своих жен и потому занимаются сексом, желая этого в наименьшей степени. Кроме того, они регулярно переживают о возможных проблемах с эрекцией либо о проблемах с удовольствием от интима.
Также мужчинам, как и женщинам, оказывается, очень важна эмоциональная связь с партнершей — те их них, которые страдали от недостатка такой связи, испытывали желание заниматься сексом реже.
"Предположение о том, что мужчины в отношениях чаще хотят секса, чем женщины, не подтверждается данными исследований", — заявили кентуккийские ученые.
Напомним, ранее сообщалось о том, что жительница Великобритании требует у попавшегося на связи с путаной мужа платы за секс.
Читайте наши новости в Facebook