Ученые рассказали, куда попадают души умерших

Души умерших отправляются в параллельный мир, но только на определенное время.

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Группа американских ученых выдвинула новую теорию относительно вопроса: есть ли загробная жизнь?

По словам Роберта Ланца, главы группы исследователей, души умерших отправляются в параллельный мир, но только на определенное время.

Люди умирают физически, но не духовно. Через определенный период каждая душа перерождается и вновь отправляется в реальность.

Эксперты уже положили фундамент концепции Ланца, который основывается на биоцентризме.

Отметим, что на данный момент ученые не имеют никаких доказательств относительно загробной жизни, но начало большому исследованию положено. Роберт Ланц заверил, что свою теорию он докажет в скором времени.

Напомним, ранее археология нашли "портал в загробный мир".