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Ученые рассказали о новой серьезной опасности организму от алкоголя

Сегодня, 00:03

Открытие удалось совершить американским исследователям.

Ученые бухло
Medic.ua
Ученые медики, наблюдая за здоровьем жителей США, установили, что употребление алкоголя  способствует развитию рака.

Соответствующие результаты их исследования были опубликованы в специализированном издании PLoS Medicin.

"Наши выводы ни в коем случае не стоит воспринимать как одобрение или рекомендацию для постоянного употребления небольших доз спиртного. С другой стороны, нам удалось выяснить, почему вероятность гибели людей и от рака, и от других болезней растет нелинейно по мере увеличения объемов выпиваемого алкоголя", — написала одна из участниц проекта Соня Берндт.

Она и ее коллеги длительное время анализировали статистику, собранную в рамках мониторингового проекта PLCO. В нем принимали участие около 100 тысяч пожилых американцев в возрасте от 55 до 74 лет.

Как выяснилось, спиртное по-разному влияет на вероятность преждевременнй смерти и возникновения онкологических заболеваний. В первом случае связь между ними была нелинейной – небольшие порции алкоголя не увеличивали, а снижали вероятность смерти, однако в случае превышения злоупотребления спиртным шансы на гибель начинали резко увеличиваться.

Напротив, связь между раком и любовью к выпивке оказалась строго линейной. Даже небольшие дозы алкоголя заметно увеличивали вероятность появления опухолей.
Напомним, ранее ученые выяснили, какой спиртной напиток надо пить перед сексом.

 

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Теги:  
ученые, алкоголь, рак, онкология, болезни, смерть
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