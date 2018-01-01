Ученые рассказали о пользе стресса

Реакция на стресс зачастую помогает человеку выживать при столкновении с опасностью.

Стресс бывает полезным. Телеграф

Оказывается, что стресс вреден для человека не всегда. В некоторых случаях он бывает и полезен.

К такому выводу пришли ученые после исследований на свиньях. Эти животные были выбраны в качестве подопытных, так как именно они имеют схожие с людьми системы органов.

Как рассказал профессор клинических исследований крупных животных университета штата Мичиган Адам Мозер, человека стресс делает сильнее, быстрее и выносливее, пишет The Conversation.

"Не всякий стресс плох. При угрозе наш гипоталамус "толкает" нас, чтобы защитить и мотивировать либо к бегству, либо же к бою. Это изначальный эволюционный отзыв, запрограммированный мозгом, чтобы помочь нам выжить, а затем восстановить нормальные условия", – пояснил Мозер.

Ранее ученые назвали вид спорта, способный спасти от депрессии. Как считают ирландские ученые, избежать признаков депрессивного состояния гораздо легче, чем считалось ранее.

Напомним, ученые расскали, какие факторы провоцирую развитие депрессии. Как считают генетики, новое исследование поможет четко ответить на вопрос, почему состояние некоторых пациентов, употребляющих антидепрессанты, не улучшается.

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