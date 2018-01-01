Ученые рассказали о смертельной опасности оливкового масла

Исследователи полагают, что этот продукт может провоцировать злокачественные опухоли.

Оливковое масло несет в себе не только пользу, но и вред Фото: Instagram/olivia_virgin

Неправильно питание может стать причиной развития раковых заболеваний в организме человека.

Скрытая угроза может содержаться в определенных продуктах питания, пишет Express.

По словам профессора аналитической биохимии и химической патологии Мартин Гроотвельд, вред могут нанести вполне безобидные, подчас даже полезные продукты. Причина заключается в неправильном употреблении.

Среди таких названо оливковое масло. Согласно исследованиям, при обжаривании рыбы и картофеля в таком масле количество токсичных альдегидов увеличивается в 100 раз.

Попадая в организм человека, заявляют ученые, эти токсины могут стать причиной развития злокачественных заболеваний.

Как сообщалось ранее, острые продукты питания помогут в борьбе с лишними килограммами, уменьшат потребление соли и нормализируют работу сердечно-сосудистой системы.