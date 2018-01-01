Ученые рассказали, почему люди становятся трансгендерами

По мнению исследователей, стремление изменить свой пол у людей вызвано четкими физиологическими причинами.

Трансгендеры versiya.info

Команда ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) после длительных исследований обнаружила, что мозг трансгендеров отличается от мозга обычных мужчин и женщин размером островковой доли.

Соответствующее сообщение опубликовано в специализированном журнале Scientific Reports.

Согласно обнародованным данным, эта часть мозга отвечает не только за эмоции, но и за то, как именно люди воспринимают собственное тело.

Благодаря аппарату магнитно-резонансной томографии ученые структурно анализировали мозг 80 человек в возрасте от 18 до 49 лет. В эксперименте принял участие 20 трансгендерных женщин, не прибегавших к гормональной терапии, и 20 трансгендерных женщин, которые принимали гормоны не менее года. Кроме того, в исследовании приняли участие обычные 20 мужчин и 20 женщин.

Островковая доля мозга у трансгендеров оказалась большего объема, чем у обычных мужчин, но меньше, чем у обычных женщин.

По мнению ученых, физиологические отличия мозга у будущих трансгендеров закладываются еще в период внутриутробного развития. Соответственно, трансгендерность невозможно считать исключительно социокультурным феноменом.

Напомним, ранее в США впервые в мире трансгендер родил ребенка нейтрального пола.