Ученые рассказали, почему у людей возникает хроническая усталость

Исследование провела группа ученых из Университета Гронингена (Голландия).

Синдром хронической усталости в большом количестве случаев развивается из-за недостатка йода и проблем с щитовидной железой.

Соотвествующий вывод сделала группа специалистов из Университета Гронингена (Голландия), сообщает специализированный портал Knife.

Во время исследования ученые проверили состав крови людей, страдающий от синдрома хронической усталости. Кроме того, они выяснили, что результаты анализов у пациентов были такие же, как и у людей, страдающих от недостатка гормонов щитовидной железы.

"Если наши выводы подтвердятся, то мы проверим, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на самочувствие пациентов",– заявили ученые.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли работающие способы избавления от похмелья.