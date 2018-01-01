Ученые рассказали, почему женщины обожают смотреть гей-порно

Естественно, что такой важный и наболевший вопрос могли решить только британские ученые и никакие другие.

Иллюстративное фото thesword.com

Ученые из Университета Лестера (графство Лестершир, регион Восточный Мидленд, Великобритания) Люси Невилл после длительного исследовательная вывела факторы, из-за которых мужское гей-порно имеет громадную популярность среди женщин.

Свои соображения она опубликовала в южно-африканском филиале легендарного британского издания The Times. К исследованию Невилл подтолкнула статистика, обнародованная самым популярным в мире порносайтом PornHub, − по поводу того, что женская аудитория портала смотрит больше всего ролики о гей-сексе.

По мнению ученой, к такому положению вещей привели два фактора. Первый −феминистская идея в жесткой форме состоит в том, что большинство женщин с самого детства вынуждены соотносить себя с мужчинами — по причине того, что практически все в мире, включая категорию женственности, создано для удовлетворения потребностей "мужских шовинистических свиней".

Второй вариант — баловство, шалость, эксперимент. Дескать, женщины во время просмотра гей-порно чувствуют себя гораздо свободнее. Фактически так они как бы сочувствуют мужчинам, которые не могут почувствовать себя в женском теле. Для многих представительниц "прекрасного пола" просмотр роликов с мужским сексом — возможность насладиться порно без каких-либо образов угнетения и насилия, травмирующих психику, полагает Невилл.

Напомним, ранее сообщалось о том, что PornHub планирует показать свое "секс-государство", а также о том, что портал запустил порнораздел для глухих посетителей.

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