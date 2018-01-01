Ученые рассказали, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья

Для всех выпивох, пьянчужек, "калдырей" и "фанатов зеленого змия" у американских ученых-медиков есть интересное открытие.

Reuters

Итоги их исследований было преданы огласке в специализированном научном издании "Journal of the American Heart Association". Всего ученые провели анализировал медицинских данных о 4710 употребляющих алкоголь людях в возрастной категори "от 18-ти до 45-ти". Все "подопытные" регулярно "принимали внутрь" более пяти порций спиртного (мужчины) и более четырех — женщины. Одна порция составляла в эквиваленте 350 грамм пива, 100 грамм вина или 40 грамм виски.

У мужчин-"выпивох" медики зафиксировали повышенное кровяное давление и высокий уровень холестерина, а у женщин-"пьянчужек" — уровень сахара в крови. Такая закономерность особенно ярко выражена у тех людей, которые любили "залить за воротник" гораздо чаще раза в месяц.

Соответственно, кардиологи пришли к выводу, что лучший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – максимальное низкое употребление спиртного в молодом возрасте.

Напомним, ранее ученые рассказали о самом вредном спиртном напитке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram