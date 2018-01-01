Ученые рассказали, сколько спиртного можно пить безвредно для здоровья

Североирландские ученые сделали открытие, которое порадует всех любителей принципа: "Приуныл - прибухни".

Reuters

Группа ученых из Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия) установила, что те люди, которые употребляют не более одной стандартной порции алкоголя (10 граммов в пересчете на чистый спирт) в день, меньше всего рискуют "получить" злокачественные опухоли.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress. Согласно обнародованеным данным, в ходе анализа ученые использовали мединформацию 99 654 человек, принимавших участие в длительном исследовании причин развития нескольких видов рака − простаты, легких, толстой/прямой кишок и яичников. Уровень употребления этими людьми спиртного определяли с помощью специального пищевого опросника.

За все время исследования были зарегистрированы 12 763 эпизодов первичный опухолей и 9559 смертельных исходов. Зависимость смертности от количества выпиваемого спиртного представляла собой кривую линию — то бишь тем людям, которые употребляли одну стандартную порцию алкоголя, практически не угрожала смерть от рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые изобрели новый способ борьбы с алкоголизмом.

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