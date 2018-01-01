Ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом

Естественно, что ответ на такой важный и волнующий миллионы людей вопрос могли дать только британские исследователи.

Welory

В Великобритании группу ученых после длительных исследований выяснили, что ради крепких и долгих романтических/семейных отношений девушкам/женщинам необходимо несколько отложить секс с партнером/возлюбленным.

Как считают исследователи, если дамы отдаются на первом/втором свидании, то это практически гарантированно уже в ближайшем будущем "похоронит" едва начавшиеся отношения.

Ученые установили, мужчины, которые желают долгих отношений/брака, очень склонны и обожают процесс ухаживания. Поэтому если партнер без проблем соглашается на несколько чисто платонических свиданий, то это крайне хороший знак для женщины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, как курение марихуаны влияет на секс.

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