Ученые развенчали популярный миф о сексе и занятиях фитнесом

В США исследователи сделали открытие, которое наверняка порадует те пары, в которых один из партнеров манкирует занятиями сексом в пользу тренировок.

Группа ученых из Университета штата Калифорния (США) опровергла распространенный среди фанатов фитнеса миф о том, что занятия сексом до и после тренировок заметно снижают их эффективность.

Соответствующее сообщение было опубликовано в западном издании Men's Health. Согласно обнародованным данным, в эксперименте поучаствовали 12 мужчин-волонтеров. Силу и эффективность их тренировок ученые оценивали и после занятий сексом, и после долгого полового воздержания.

Выяснилось, что постельные утехи никак не влияли на способность человека заниматься физическими нагрузками и не имеют вовсе негативного влияния на эффективность тренировок.

По словам одного из авторов проекта, профессора Тодд Асторино, половой акт может лишь незначительно влиять на людей, занимающихся спортом профессионально.

"Профессиональные спортсмены действительно могут чувствовать себя немного измотанными, но на обычного парня, который хочет пойти в спортзал, секс не может повлиять негативно", – сказал он.

Напомним, ранее ученые обнаружили новую пользу от регулярных занятий сексом.

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