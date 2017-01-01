Ученые сфотографировали, как черная дыра "пожирает" целую галактику

Данные космические тела расположены в сотнях миллионов световых лет от Земли.

Приблизительно так выглядит сверхмассивная черная дыра в представлении астрономов The Atlantic

Используя сразу несколько телескопов, включая и легендарный "Хаббл", ученые обнаружили в сотнях миллионов световых лет от Земли необычный объект - сверхмассивную черную дыру, которая как будто "выдувает" огромный пузырь горячего газа.

Данное явление получило название "космический бегемот", сообщается на официальном интернет-портале телескопа.

Согласно обнародованным данным, сейчас черная дыра расширяется, медленно поглощая другую галактику. Она находится на расстоянии 900 млн световых лет от нашей планеты и известна под кодовым имененм SDSS J1354 + 1327.

SDSS J1354 + 1327 Hubble

"Сверхмассивные черные дыры, которые могут иметь массу, эквивалентную массе миллиардов Солнц, находятся в центре большинства галактик (включая и Млечный Путь). Эти черные дыры способны "питаться" собственным окружением, заставляя активные галактические ядра сиять. Впрочем, этот процесс" кормления " не является бесконечным, поскольку зависит от того, насколько большое количество вещества доступна для использования черной дырой. Если окружающий материал комковатый и доступен нерегулярно, то активное ядро галактики тоже будет сиять непостоянно, "включаться" и "выключаться", иногда изменяя интенсивность своего свечения ", - заявили астрономы, работающие с "Хабблом".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую отдаленную от Земли гигантскую черную дыру.