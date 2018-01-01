Ученые: Соки несут смертельную угрозу для здоровья

Исследование заняло 6 лет.

Как показало шестилетнее исследование американских ученых, речь идет о магазинных соках и сладких напитках (включая негазированные). Такие напитки, с добавлением сахара, негативно сказываются на работе сердца. Кроме того, они могут стать причиной развития смертельных заболеваний, сообщает HealthLine.

Результаты наблюдений за диетами и состоянием здоровья 17930 человек в возрасте старше 45 лет показали, что у взрослых, которые потребляли ежедневно около 700 мл сладких напитков, риски развития ишемической болезни сердца вдвое выше, чем у тех, кто в среднем пил 30 мл в день.

В то же время подобной связи между употреблением сладких продуктов (например, конфет, десертов и пр.) не обнаружено.

Дело в том, что организм перерабатывает сладкую пищу лучше и быстрее, чем напитки. Поэтому вторые провоцируют всплеск инсулина в крови и приводят к сбоям в организме. И вредное воздействие усиливается, если в напитках слишком много сахара.

Стоит отметить, что речь не идет о натуральных напитках – фруктовых фрэшах, смузи, морсах и т.д.

Ранее ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.

Кроме того, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.