Ученые составили топ-5 космических угроз для Земли

Исследователи после долгой работы выделили сразу несколько факторов, угрожающих из космоса существованию нашей планеты.

Пятое место в списке угроз заняли астероиды planetanovosti.com

Группа западных ученых после длительных исследований составила рейтинг угроз для Земли, исходящих из космического пространства.

На первое место исследователи поставили последствия исчезновения озонового слоя. По их мнению, это происходит в основном из-за воздействия на него солнечного излучения и деятельности людей. Полное уничтожение озонового слоя принесет сделает обитателей Земли практически беззащитными.

На вторую строчку в списке угроз ученые поставили микроорганизмы. Практически в любой момент могут упасть неизученные и губительные для всего живого бактерии. На третью строчку − космическая пыль, оседающая на Земле, а также катастрофическим образом изменяющая состав океанов и атмосферы.

Четвертую строчку в рейтинге угроз занял космический мусор, накопившийся на земной орбите и мешающий будущим исследованиям безвоздушного пространства. На пятой строчке оказались астероида. По мнению ученых любое более-менее крупное космическое тело такого рода способно уничтожить человечество.

Напомним, ранее NASA показало фото пейзажей космоса, сделанное в миллиардах километров от Земли.