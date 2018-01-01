Ученые создали самый быстрый аккумулятор

По словам ученых, накопитель идеально подходит для "скоростной" зарядки портативных мобильных приборов.

Южнокорейские ученые создали уникальный накопитель энергии, способный полностью заряжаться всего за 30 секунд.

По мнению ученых, новые батареи будут безопасными, долговечными, а при этом экологически чистыми, пишет Naked Science.

Профессор Чынг Ку Канг (Jeung Ku Kang) отмечает: "Эта экологически безопасная технология позволит с легкостью выпускать переносные источники питания. В частности, высокая емкость и повышенная стабильность отличают его от аналогов".

По словам изобретателей, накопитель идеально подходит для "скоростной" зарядки портативных мобильных приборов.

Как пишет источник, за основу специалисты взяли графен. Его "сетчатая" структура увеличивает общую площадь накопителя и обеспечивает более высокую емкость. На поверхности этого кристалла разработчики соединили волоконно-подобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды.

Инновационное устройство получило возможность заряжаться при силе тока в 100 раз превосходящую стандартную. Для полной подзарядки устройству необходимо от 20 до 30 секунд даже с маломощными системами зарядки вроде USB-переходников.

Как указали ученые, традиционные батареи работают с помощью электролитов, поэтому имеют значительные ограничения по скорости подзарядки. При этом они не выдерживают постоянного высокого напряжения тока и быстро начинают выходить из строя.

Отдельным важным нюансом является тот факт, что при изготовлении батарей стандартного типа используются взрывоопасные органические растворители, которые негативно сказываются на экологии.

Ранее сообщалось, что американские ученые из Массачусетского технологического института нашли способ заряжать батарею смартфона с помощью воздуха.