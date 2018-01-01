Ученые указали, почему лень способствует высокому интеллекту

Исследователи полагают, что умные люди, как правило, ведут малоактивный образ жизни.

Люди с высоким уровнем физической активности не часто отличаются высоким интеллектом Фото: Instagram/iq007_tomsk

Люди с высоким уровнем физической активности зачастую не отличаются высоким интеллектом , а лентяи нередко демонстрируют завидные умственные способности.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды в Мексиканском заливе, которые долгое время работали с антиподами по части физкультуры. Об этом сообщает med2.

"Лень может быть признаком интеллекта: сидящим на диване людям просто нравится думать", - констатировали ученые.

Для эксперимента эксперты пригласили 60 студентов и на протяжении продолжительного периода времени наблюдали, чем они занимаются в свободное время. Затем были проведены стандартные тесты, определяющие уровень интеллекта.

Согласно исследованиям, малоинтеллектуальные люди на досуге начинают искать себе занятие, которое впоследствии занимает их мысли. Их противоположности склонны к более глубоким размышлениям и для интересного времяпровождения им не нужно искать дополнительные стимулы для развлечения.

Напомним, ранее объединенная группа неврологов и сексологов определила, какие занятия сравнимы по силе воздействия на мозг человека с занятием сексом. Для мужчин это оказался алкоголь, а для женщин – музыка и занятие танцами.