Ученые установили, что физический труд приближает смерть

Впрочем, на мужчин и женщин физическая работа действует абсолютно по-разному.

Кто занимается физическим трудом, тот умирает раньше – ученые.

Голландские ученые доказали, что мужчины, занимающиеся тяжелым трудом, умирают намного раньше, чем представители сильной половины человечества, у которых сидячая работа

В 1960-2010 годах исследователи проанализировали более 2,4 тысячи научных работ, посвященных связи между смертностью и профессиональной физической активностью. В целом ученые проанализировали образ жизни почти 200 тысяч человек.

Свои выводы они опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine, пишет MedicalXpress.

Выяснилось, что у 18% мужчин физический труд повышает риск преждевременной смерти. При этом физические нагрузки в свободное от работы время не влияли на этот показатель.

А вот для женщин наоборот – физическая активность снижает риск преждевременной смерти.

Ранее ученые назвали вид спорта, способный спасти от депрессии. Как считают ирландские исследователи, избежать признаков депрессивного состояния гораздо легче, чем считалось прежде.

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