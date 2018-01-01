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Ученые установили, какие болезни можно вылечить постоянным сексом

Сегодня, 06:01

Если верить ученым, от некоторых "болячек" можно избавиться благодаря активной постельной гимнастике.

Секс болезни
WomanAdvice
Секс, оказывается, не только приносит чистое и незамутненное эмоциональное удовлетворения, но и ускоряет излечение некоторых болезней.

По мнению западных ученых, постоянные половые "излишества" улучшают психическое здоровье, кровообращение, а также укрепляют сердце и сосуды, сообщает портал Сlicow.

Кроме того, занятия сексом очень эффективны для избавления головной боли, поскольку высвобождают гормон окситоцин и усиливают выброс в кровь эндорфинов.

Также регулярные коитусы помогают избавиться от депрессии и неврозов плюс повышают самооценку партнеров.

Любопытно, что секс еще помогает избавиться от деликатной и сложной проблемы – недержания мочи и кала, поскольку укрепляет таз и мышцы.

Напомним, ранее стало известно о том, как секс влияет на женскую внешность.

 

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Теги:  
здоровье, секс, ученые, болезни, сердце, сосуды
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