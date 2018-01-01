Ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью

Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.

Новые научные исследования утверждают, что далеко не все фрукты и овощи несут человеческому организму пользу.

Как пишет Daily Mail, ученые составили список ягод, фруктов и овощей, употребление которых несет особый риск.

Авокадо

Этот овощ противопоказан аллергикам на латекс.

Согласно исследованию американских диетологов, аллергия на авокадо проявилась у 21% пациентов, которые страдают от аллергии на латекс. Причина – определенные белки, провоцирующие агрессивную реакцию организма. Таковые содержатся как в латексе, так и авокадо (а также в киви и бананах).

Бананы

Не рекомендуются всем, у кого есть (или были ранее) проблемы с почками: бананы содержат большое количество минерального калия. Так что перекус бананом в этом случае может спровоцировать гиперкалиемию, которая сопровождается замедленным пульсом, тошнотой и аритмией.

Свекла

Также противопоказан людям с проблемами с почками – на этот раз речь идет конкретно о камнях в почках.

В свекле есть оксалаты – вещества, которые замедляют усвоение кальция. У здоровых людей почки уничтожают эти вещества, а при сбоях в работе почек – те накапливаются и становятся причиной образования камней.

Вишня

Опасность несут ее косточки. Они содержат большое количество амигдалина – одной из форм цианида. Поэтому если их проглотить, то это может привести к головной боли, лихорадке, снижению давления и даже летальному исходу.

Грейпфрут

Противопоказан людям, принимающим статины. Так как грейпфрут изменяет количество ферментов печени, разрушающих статины в организме.

Листовые овощи

Шпинат, салат и другие зеленые листовые овощи не рекомендуют употреблять во время приема антикоагулянтного препарата варфарина, которое способствует разжижению крови и препятствует образованию сгустков. Из-за большого содержания количества витамина К, такие овощи способствует повышению свертываемости крови.

Капуста

Любая капуста – нежелательный "гость" на столе людей с дисфункцией щитовидной железы. Так, в брокколи, цветной или савойской капусте содержатся вещества, блокирующие выработку одного из гормонов щитовидки – тироксина. Этот гормон способствует усвоению йода, а при его дефиците развивается и нехватка йода.

Это влечет за собой развитие ожирения, постоянную слабость и другие признаки гормонального дисбаланса.

Бобы

Тирамин, содержащийся в бобах, помогает регулировать кровяное давление. Но если человек принимает ингибиторы моноаминоксидазы, то блокируется выделение фермента, который разрушает избыток тирамина. А повышения концентрации этого вещества в организме влечет за собой повышение артериального давления до критического уровня.

Клюква

В клюкве есть салициловая кислота, употребление которой нежелательно для тех, кто регулярно пьет аспирин. Иначе концентрация вещества, разжижающего кровь, может существенно возрасти, что приведет к нарушению кровотока.

Ранее ученые доказали, что сладкое разрушает кровеносную систему. Сладости могут привести к проблемам с сердцем и мозгом.

Напомним, ученые выяснили, что способствует долголетию людей.