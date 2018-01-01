Ученые выяснили, что на Луне достаточно воды для ее колонизации

Из воды, если она будет легкодоступна, можно будет выделять кислород, и брать ее как питьевую.

Исследование ученых показало, что на Луне достаточно воды для ее колонизации Фото: reuters

Исследование ученых из Института космических исследований в Боулдере (штат Колорадо, США), показало, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами.

Такие результаты показал анализ данных двух орбитальных зондов, сообщает NASA. В ведомстве полагают, что эти выводы помогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс. Если она легкодоступна, то колонизаторы могут брать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.

"Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы", - пояснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

В NASA добавили, что результаты исследования ученых из Боулдера противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны.

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