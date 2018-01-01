Ученые рассказали, что надежнее всего помогает бросить курить

Этот мотиватор по своей эффективности обогнал никотиновые пластыри и медпрепараты.

Reuters

Ученые выяснили, что самым эффективным мотиватором в борьбе с курением являются деньги.

Этот мотиватор по своей эффективности обогнал никотиновые пластыри и медпрепараты, пишет Украина Online.

В ходе эксперимента участников разделили на 3 группы. Одним все время пропагандировали здоровый образ жизни, рассказывая о вреде курения. Вторым – выдали никотиновые пластыри и медсредства. Третьей выдали электронные сигареты. При этом каждый участник второй и третьей группы мог получить 600 долларов, если за полгода ни разу не закурит.

В итоге в группах, где участникам просто предлагали помощь, курить бросили лишь 0,1%, в остальных группах этот показатель достиг 0,5-3%. Наилучший результат продемонстрировали те, кто получал денежное вознаграждение.

Некоторые эксперты с результатами исследования не согласились. Они отметили, что организаторы эксперимента на самом деле не знают, пользовались ли его участники каким-либо заменяющим сигареты веществом.

Ранее ученые рассказали о том, какие электронные сигареты опаснее всего для здоровья.

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