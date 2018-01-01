Ученые выяснили, что помогает бороться со старением

В исследовании ученых приняли участие десятки людей среднего возраста.

Ученые привлекли для исследования более 50 человек Reuters

В американском Далласе кардиологи Юго-западного медицинского центра Техасского университета пришли к выводу, что физические упражнения помогают бороться со старением сердечно-сосудистой системы и снижают риск преждевременной смерти

Врачи выяснили, что для получения максимальной выгоды необходимо начать регулярные физические занятия до 65-летнего возраста, говорится в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

В исследовании ученых приняли участие более 50 человек среднего возраста. Добровольцев разделили на группы, в одной из них люди на протяжении двух лет занимались активными физическими упражнениями, а в другой — йогой.

Тренировки проводились четыре-пять раз в неделю, они длились по 30 минут за исключением часовых сессий, когда испытуемые уделяли время прогулкам, аэробике, езде на велосипеде или теннису.

В первые три месяца выполнялись упражнения умеренной интенсивности, а через десять месяцев — высокой. Оказалось, что у людей в первой группе улучшилось потребление кислорода во время физических нагрузок на 18%, а эластичность мышц левого желудочка сердца увеличилась на 25%.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.