Ученые выяснили, что способствует долголетию людей

Исследователи изучали влияние гена специфического человеческого белка на генетически модифицированных плодовых мушек.

Исследователи проводили эксперимент над генетически модифицированными плодовым мушкам Reuters

Международная группа ученых выяснила, что в организме человека накопление мутаций в специфическом белке p62, который связан с защитой от стресса, способствовало более высокой продолжительности жизни у людей , чем у других животных.

Органическое вещество активируется при образовании активных форм кислорода (АФК) — соединений, имеющих неспаренный электрон и поэтому легко окисляющих ДНК, белки и липидные мембраны, говорится в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.

Белок р62 необходим для индукции аутофагии — процесса, при котором поврежденные компоненты клетки удаляются из нее. Такая "чистка" необходима для обновления тканей и предотвращения их преждевременного старения.

Исследователи вводили генетически модифицированным плодовым мушкам ген р62, они дольше выживали в условиях стресса, чем дикие насекомые. По мнению ученых, такой результат указывает на то, что специфический белок способствовал продлению жизни у предков людей, увеличивал их устойчивость к неблагоприятной среде.

Ранее в американском Далласе кардиологи Юго-западного медицинского центра Техасского университета пришли к выводу, что физические упражнения помогают бороться со старением сердечно-сосудистой системы и снижают риск преждевременной смерти.