Ученые выяснили, как именно влияет на организм мужчин и женщин регулярный секс

Победы на арене половых баталий, оказывается, очень и очень важны для здоровья людей.

Группа ученых из Великобритании пришли к выводу, что регулярные занятия сексом способствует омолаживанию организма как женщин, так и мужчин, а также помогает дольше сохранять их тела в тонусе.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ.

По словам ученых, вырабатываемый во время интимной близости гормон "окситоцин" оказывает буквально "волшебное" действие на организм. К примеру, именно он делает кожу упругой, а также в исключительно степени положительно воздействует на тонус мышц.

Кроме того, занятия сексом серьезным образом повышает кровоток в организме и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, почему женщины больше мужчин нуждаются в сексе.