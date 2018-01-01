Ученые выяснили, как курение марихуаны влияет на секс

Оказывается, расширение сознания через "пыханье" имеет еще очень и очень приятный бонус в половом плане.

По данным исследователей, все курящие марихуану женщины занимаются сексом в среднем около семи раз в месяц. У мужчин этот показатель – 6,9 раза в отношении 5,6 раза.

Как заявляет американский сексолог Аманда Пашюкко, марихуана оказывает серьезную помощь в понижении давления, а также обезболивает и формирует чувство расслабления. Принято считать, что такой эффект вызван действием вещества THC − наиболее известным из группы "каннабиноиды".

Соответстсвенно, большая часть покуривших марихуану людей испытывают увеличенное сенсорное восприятие, что крайне позитивно влияет на увеличение сексуального желания, продолжительность секса и длительность оргазма.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики выяснили, как секс влияет на память.

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