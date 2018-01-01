Ученые выяснили, как влияет на здоровье регулярный секс

Интимная близость - как раз тот случает, когда "приятное" неразрывно связано с "полезным"
Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ.
Согласно обнародованным данным, значительным образом укрепляет организм активно выделяющийся во время занятий сексом "гормон любви" (окситоцин). Выброс его в кровь обеих партнеров становится предпосылкой для повышения кровотока и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, у регулярно занимающихся сексом людей заметные позитивные изменения происходят и с кожным покровом, которая получает дополнительную подпитку и становится более эластичным.
Напомним, ранее ученые установили что секс поможет противостоять новому вирусу гриппа.