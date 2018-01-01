Ученые выяснили, как влияет на здоровье регулярный секс

Интимная близость - как раз тот случает, когда "приятное" неразрывно связано с "полезным"

24 Канал

В Великобритании группа исследователей после долгих экспериментов обнаружили, что молодость и жизнелюбие любдей напрямую зависит от того, сколько раз они занимаются сексом.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ.

Согласно обнародованным данным, значительным образом укрепляет организм активно выделяющийся во время занятий сексом "гормон любви" (окситоцин). Выброс его в кровь обеих партнеров становится предпосылкой для повышения кровотока и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, у регулярно занимающихся сексом людей заметные позитивные изменения происходят и с кожным покровом, которая получает дополнительную подпитку и становится более эластичным.

Напомним, ранее ученые установили что секс поможет противостоять новому вирусу гриппа.