Ученые выяснили, как влияют на ум человека регулярные занятия сексом

Американские исследователи обнаружили, пожалуй, наиболее приятный из всех способов "прокачать" свои умственные способности.

Любовники в кровати gpointstudio

После целой серии длительных и тщательных экспериментов группа американских медиков выяснили, что половое возбуждение и повышенное либидо во время занятий сексом исключительно благоприятно сказываются на работе мозга.

По словам исследователей, магнитно-резонансная томография возбужденных мужчин продемонстрировала, что сексуальное возбуждение улучшает приток крови не только к пенису, но и к мозгу в целом. Аналогичным образом дело обстоит и в случае с возбужденными женщинами —когда они занимаются сексом, то их центральная нервная система работает максимально четко и без сбоев.

Кроме того, медик установили, что во время сексуального возбуждения мозговая активность позволяет людям достигать максимума умственной активности. Однако, наличествуют и некоторые ограничения — занятия любовью во время или сразу после стрессов способны навредить мозгу и организму – из-за уровня окситоцина (гормона стресса). Особенно сильно такое положение вещей наблюдается у женщин. Исследователи выяснили, что их занятия сексом в 33% случаев приводят к крупным психическим расстройствам и депрессиям.

Напомним, ранее ученые выяснили, как влияет на здоровье людей регулярный секс.