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Ученые выяснили, какое лекарство помогает бросить курить раз и навсегда

Сегодня, 02:22

Соответствующие опыты ученые пока что ставили только на мышах.

курение, запрет, сигарета
companion.ua
Американские ученые выяснили, что окончательно бросить курить помогают лекарства, изначально предназначенные для борьбы с симптомами при диабете второго типа.

В частности, речь идет о метформине – недорогом медпрепарате. Его назначают пациентам с сахарным диабетом, пишет ScienceDaily. Как выяснилось, это лекарство может блокировать симптомы отмены никотина.

Выводы медиков основываются на исследовании, в ходе которого на протяжении двух недель воздействию никотина подвергались мыши. Когда у грызунов формировалась зависимость, им давали метформин.

Этот препарат помогает устранить следующие симптомы:

  • беспокойство,
  • раздражительность,
  • другие негативные проявление, сопровождающие отказ от курения.

Среди прочего метформин помогает активировать фермент, который стимулирует преобразование глюкозы в энергию. Обычно он подавляется при отказе от курения.

Ранее ученые развенчали популярный миф о курении и электронных сигаретах. Открытие совершила группа ученых из Американского колледжа терапевтов.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие электронные сигареты опаснее всего для здоровья.
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ученые, исследование, курение, никотин
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