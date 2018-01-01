Ученые выяснили, какой популярный алкоголь делает женщин счастливее

В роли дегустаторов этого напитка женщины превосходят мужчин, лучше разбираясь во вкусе напитка.

Ученые рассказали, как на женщин влияет вино. 1zoom.ru

Алкоголь , конечно, вредит здоровью, а пьяная женщина – далеко не самое красивое зрелище в мире. Но если делать это в меру и с правильным напитком – то будет вам счастье.

К такому выводу пришли ученые из Мадридского политехнического университета после проведения экспериментов.

Проведя исследование с участием более 200 женщин, испанцы установили, что один бокал вина в день влияет на деятельность всего организма человека положительно, а непосредственно женщинам белое вино позволяет чувствовать себя гораздо счастливее, пишет The Sun.

"У женщин поднималось настроение (после употребления цветочных и фруктовых белых вин – ред.), они чувствовали радость и прилив сил. А вот от дегустации красного вина эффект был прямо противоположный: после него наблюдалось ощущение вины и агрессивность", – рассказали авторы эксперимента.

При этом, как показали исследования, в роли дегустаторов вина женщины превосходят мужчин, лучше разбираясь во вкусе напитка.

Ранее ученые выяснили, какой спиртной напиток нужно пить перед сексом. Оказывается, известный стереотип – мол, "выпили – забудьте о хорошем сексе" – соотносится с жизнью далеко не полностью.

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