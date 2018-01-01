Ученые выяснили, какой спиртной напиток нужно пить перед сексом

Оказывается, известный стереотип - мол, "выпили - забудьте о хорошем сексе", соотносится с жизнью далеко не полностью.

Алкоголь и секс Consumer Health Digest

Западные ученые после длительных исследований установили, что употребление шампанского вызывает у мужчин мощную эрекцию и позитивно влияет на длительность полового акта в целом

Соответственно, исследователи и медики-сексопатологи советуют женщинам обязательно уговаривать своих партнеров, даже трезвенников, употреблять от одного до трех фужеров игристого вина перед началом коитуса.

Кроме того, по словам ученых, употребление небольшого количества шампанского очень положительно влияет на работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее ученые назвали вещи, которые являются врагами секса.

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