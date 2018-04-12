Ученые выяснили, кто умирает раньше – "совы" или "жаворонки"

Исследование продолжалось более 6 лет.

Кто дольше проживет – "совы" или "жаворонки", выяснили ученые. update.com.ua

Британские ученые выяснили, что от хронотипа – является ли человек "совой" или "жаворонком" – зависит склонность к заболеваниям и риск преждевременной смерти.

Соответствующее исследование продолжалось более 6 лет.

Как сообщает CNN, ученые выяснили, что у "сов" повышенный риск преждевременной смерти на 10% выше, чем у "жаворонков". К тому же у "сов" повышен риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психологических и желудочно-кишечных расстройств, респираторных заболеваний и даже онкологии.

Медики пока не могут стопроцентно определить, зависит ли склонность к заболеваниям от состояния здоровья пациентов или от хронотипа. Однако они с уверенностью заключили, что по хронотипу можно смело делать прогнозы рисков и следует более внимательно относиться к тревожным сигналам организма.

Так что "совам" необходимо уделять больше внимания своему образу жизни, в том числе питанию, активности и полноценному отдыху.

Фото из открытых источников

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