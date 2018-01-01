Ученые выяснили, люди какой профессии сильнее всего рискуют заболеть раком

Открытие совершили ученые из Гарвардского университета.

У женщин, работающих работающих стюардессами, гораздо вероятно развитие сразу нескольких видов онкологических заболеваний , нежели у представительниц иных профессий.

Соответствующие результаты длительных исследований, проведенных учеными из "Школы общественного здоровья" Гарвардского университета, были опубликованы в специализированном издании Environmental Health.

По данным исследователей, среди людей, имеющих приблизительно одинаковый социальный статус и уровень зарплаты, именно стюардессы гораздо чаще заболевают раком груди, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и раком кожи (меланомой).

Результаты исследований продемонстрировали, что такое положение вещей вызвно постоянной сменой циркадных ритмов сна и дозами облучения, которые стюардессы получают во время работы на большой высоте. Они заметно превышают дозы, получаемые людьми, работающими в остальных сферах экономики.

Напомним, ранее ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак.

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