Ученые выяснили неожиданно полезные свойства пива

Речь идет не о всяком пиве.

Чем полезно пиво. "Днепр Час"

Многие слышали о знаменитом "пивном брюшке". Однако ученые выяснили, что пиво , наоборот, может защищать от появления лишнего веса. К тому же оно снижает шансы появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие выводы обнародовали мексиканские ученые эксперимента, в котором приняли участие 35 человек в возрасте от 20 до 40 лет, пишет Мaximum.

Однако речь идет не о всяком пиве – а лишь о безалкогольном. При этом пить его стоит все-таки в умеренном количестве.

Целый месяц участники эксперимента употребляли ежедневно по 355 мл безалкогольного пива. В результате выяснилось, что у них уровень сахара снизился до нормальных показателей. Плюс к этому улучшилась работа поджелудочной железы.

Так что безалкогольное пиво позволяет человеку держать себя в форме, заодно снижая вероятность заболеваний сердца и сосудов.

Ранее появилось космическое пиво. Пока неизвестно как выпивка повлияет на человеческую переносимость или метаболизм алкоголя на разных уровнях гравитации.

Напомним, в Японии научились варить прозрачное пиво. Напиток продается в пластиковых бутылках, так что его можно пить даже в офисе.

А в Британии научились варить пиво из пищевых отходов. При изготовлении напитка в ход идут ненужные остатки хлеба из пекарен и горбушки, выбрасываемые производителями сэндвичей.

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