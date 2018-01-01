Ученые выяснили, почему африканцы предпочитают "сухой секс"

Многие местные мужчины уверены, что такой половой акт приятнее обычного.

Почему африканцы предпочитают "сухой секс".

Многие африканцы предпочитают так называемый "сухой секс". Исключение составляют разве что жители стран Северной Африки.

Методика следующая: девушки перед половым актом специально высушивают свою вагинальную смазку с помощью моющих средств, специальных трав или другими методами.

Многим европейцам подобная практика может показаться довольно странной. Дело в том, что местные мужчины верят, что "влажность" женщины свидетельствует об отсутствии целомудрия, пишет Telegram-канал "Почему". Кроме того, они считают, так как из отсутствия смазки увеличивается трение, то это делает процесс приятнее.

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В то же время врачи отмечают, что именно "сухой секс" влечет за собой распространение эпидемий половых болезней на континенте, в том числе СПИДа. Ведь при таком половом акте вероятность образования вагинальных ранок и разрыва презерватива увеличивается в несколько раз, а естественный вагинальный антисептик подавляется.

Ранее ученые объяснили, в каком возрасте женщине нужно начинать заниматься сексом, чтобы оргазм был ярче. В исследовании приняли участие более 2500 представительниц прекрасного пола.

Кроме того, ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом. Ученые установили, мужчины, которые желают долгих отношений/брака, очень склонны и обожают процесс ухаживания.

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