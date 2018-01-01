Ученые выяснили, почему хочется секса во время менструации

Половой акт во время "этих дней" имеет физиологическую природу.

Почему в "критические дни" хочется секса. 24baby.nl

Пик сексуального желания женщин приходится на период время овуляции – то есть в промежутке между месячными . Но бывает так, что во время "критических" тоже очень хочется секса.

Причиной такого повышения либидо ученые назвали гормоны, пишет Сosmo.

Так как матка в этот период расширяется и наливается кровью, то она давит на нервные окончания в тазовом дне. И именно приток крови к гениталиям и провоцирует возбуждение.

Ранее ученые выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью. Новое исследование, по идее, должно стать настольным материалов для всех секс-туристов.

Напомним, ученые рассказали, почему женщины желают секса. Объединенная группа биологов из Университета Саара и Льежского университета изучала миндалевидное тело мозга мышей, отвечающее за эмоциональное состояние и сексуальное поведение.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram