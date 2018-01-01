Ученые выявили смертельную опасность парацетамола

Исследователи полагают, что превышение рекомендованной дозировки препарата ведет к негативным последствиям для организма.

Высокие дозы парацетамола могут нести опасность Фото: Instagram/pilulka_msc

Использование парацетамола спровоцировало возникновения астмы у американских детей в 1970-90-х годах.

К такому выводу пришла профессор Иллинойского университета Виктория Перски, когда американцы начали отказываться от аспирина в педиатрии и применять парацетамол.

Затем эту гипотезу подтвердил доктор Ричард Бесли из Института Медицинских Исследований Новой Зеландии. Он заявил, что почти половину всех случаев заболевания астмой спровоцировал этот лекарственный препарат.

Впоследствии американские ученые-фармацевты из FDA — "Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США" - выявили, что парацетамол негативно влияет на почки и всю выделительную систему человека. Они отметили причину острой почечной недостаточности у жителей страны, которые применяли парацетамол. Диагноз подтвердился у пятидесяти тысяч человек, в результате в среднем около у полусотни из них лечение закончилось летальным исходом.

Фармакологи мира сошлись во мнении, что превышение рекомендованной дозировки препарата однозначно ведет к негативным последствиям для организма. Регулярный прием парацетамола оказывал поражающее действие на почки, которые не успевали выводить ацетаминофен из организма, поэтому он накапливается и в результате, превысив допустимый порог, мог привести к серьезной почечной недостаточности.

Ученые отметили, что важно не превышать указанную в инструкции безопасную дозировку препарата, поскольку даже незначительное превышение в крови ацетаминофена может привести к крайне негативным последствиям.

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