Ученые заявили, что отсутствие регулярного секса убивает женщин

При отказе от секса первым у женщин пропадает либидо.

Отсутствие регулярного секса убивает женщин. estet-portal.com

Женщины начинают страдать от отсутствия регулярного секса раньше, чем мужчины. При этом последствия для организма могут быть крайней серьезными.

Сексологи выяснили, что у женщин нарушается работа многих систем органов, ухудшается самочувствие, а также страдает их эмоциональное состояние, пишет Reader's Digest.

При отказе от секса первым у женщин пропадает либидо – сексуальное желание: чем дальше, тем человек вялым более становится, близости ему хочется все меньше. Должный градус желания поддерживается лишь постоянной "практикой".

Также интимная близость положительно влияет на работу женской репродуктивной системы: уменьшаются болевые ощущение во время критических дней. Если же секса нет, то "эти дни" становятся более болезненными и продолжительными.

Кроме этого, долгий перерыв в интимной жизни приближает менопаузу, а также может стать угрозой раннего бесплодия.

И напоследок – отказ от секса может приводить еще и к снижению интеллектуальных способностей, заодно повышая риск стрессовых ситуаций.

В то же время ранее врач рассказала, могут ли женщины прожить без секса без вреда для здоровья. От отсутствия интима представительницы прекрасного пола не заболеют и не умрут раньше, но есть ряд нюансов, заявила гинеколог.

Также врачи рассказали, какими проблемами со здоровьем грозит мастурбация. Любители порно страдают своего рода наркоманией, установили исследователи.

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