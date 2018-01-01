Уфологи рассказали, зачем пассажиров самолета Malaysia Airlines похитили инопланетяне

У ученых есть свидетель.

Пассажиров самолета Malaysia Airlines похитили инопланетяне – уфологи. rusdialog

Уфологи утверждают, что в 2014 году самолет Malaysia Airlines исчез неспроста: его пассажиров похитили инопланетяне

Причем у ученых есть доказательства – рассказ одного из выживших участников событий, пишут Актуальные новости.

Мужчина утверждает, что он уснул в кресле самолета той ночью, а когда проснулся, то возле себя увидел 4 странных существа. Рост двоих был более 2 метров, их головы были непропорционально большими, а их руки и ноги очень худыми. Причем их кожа имела ярко-синий оттенок. Два других существа были светло-серыми и маленькими, с большими головами, тонкими руками и тонкими пальцами, но сильными запястьями. По мнению очевидца, это слуги более больших существ.

Свидетель полагает, что всех пассажиров инопланетяне перенесли в другое измерение, где время течет иначе, чем на Земле.

Он проснулся лишь на следующий день в обед. Когда посмотрел на свои пальцы, они были излечены от обнаруженных ранее болезней. В связи с этим уфологи заявили, что инопланетные похитители изучили всех пассажиров, а затем с помощью своих технологий избавили их от болезней.

Исчезновение самолета Malaysia Airlines до сих пор является загадкой для ученых. Многие факты остались скрытыми, логичного объяснения данному инциденту пока так и не найдено.

Ранее сообщалось, что инопланетяне воспринимают людей подобием белок и оленей. Ученый считает, что человечество будет порабощено инопланетными существами, которые обладают сверхинтеллектом.

Напомним, ранее была создана "карта вторжений" инопланетян на Землю.