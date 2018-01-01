Угроза для всего живого на Земле. Ученые предупредили о новой неизлечимой эпидемии

Новый грибок может стать невосприимчивым к противогрибковым средствам.

Ученые предупредили о новой неизлечимой эпидемии мояоколица.рф

В скором времени на Земле может возникнуть эпидемия , способная уничтожить людей, животных и растения из-за грибка, невосприимчивого к лечению.

Об этом идет речь в выводах авторов научного исследования, опубликованного в журнале Science.

Ученые предупредили, что в скором времени грибок может стать невосприимчивым к противогрибковым средствам, которыми зачастую злоупотребляют в с/х и медицине, например, при лечении онихомикоза, грибкового стоматита и эпидермофитии стоп.

Исследователи сообщают, что препараты убивают лишь слабые формы грибков, а более сильные выживают и эволюционируют. Поэтому специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе. Также авторы научного исследования обратили внимание на тот факт, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем малярия и рак молочной железы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новая вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, может стать причиной следующей всемирной пандемии.

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