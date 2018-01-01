Украинцы разработали самый точный в мире настольный 3D сканер: видео

Изобретатели уверяют, что созданная модель не имеет погрешностей.
Разработчики, которые представили свой проект на Kickstarter, уверяют, что новая модель революционно отличается от аналогов, работающих на оптической системе.
Авторы заявляют, что их разработка сканирует модель частями. Особенность устройства – подвижная конструкция, благодаря которой можно максимально точно отразить объект - 0,05 мм в глубину, 0,01 мм по вертикали и 005 мм по горизонтали. Сканер оснащен 5-Мп камерой и оптикой с фокусным расстоянием 40 мм.
Новая модель 3D сканера, уверяют изобретатели, чрезвычайно проста в применении. Необходимо указать приблизительные размеры объекта, и устройство будет запущено в работу. В автоматическом режиме сканер может отобразить предметы размером 300х330 мм, а без использования движимой конструкции - объект размером 370х300х350 мм.
По словам разработчиков, в розничной продаже такая модель 3D сканера будет стоить 1500 долларов.
Напомним, запорожская компания "Инфоком ЛТД" разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться без участия водителя. Это первый в истории Украины беспилотник.